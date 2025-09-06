Haberler

Mxgp Sıralama Yarışları Afyonkarahisar’da Başladı

Dünya Motokros Şampiyonası MXGP sıralama yarışları Afyonkarahisar’da başlamış durumda. 24 yarışçının katıldığı sıralama turları, sporcuların en iyi dereceleri elde etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yarışta elde edilen sonuçlar, yarın gerçekleşecek olan MXGP start sıralamasında yer belirleyecek.

Sıralama turunun akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor. Bu süreçte yarışçılar, en iyi performansları sergileyerek üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Afyonkarahisar’daki bu etkinlik, motokros tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

