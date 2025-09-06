Mxgp Sıralama Yarışları Afyonkarahisar’da Başladı

YARIŞLAR BAŞLADI

Dünya Motokros Şampiyonası MXGP sıralama yarışları Afyonkarahisar’da başlamış durumda. 24 yarışçının katıldığı sıralama turları, sporcuların en iyi dereceleri elde etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yarışta elde edilen sonuçlar, yarın gerçekleşecek olan MXGP start sıralamasında yer belirleyecek.

SIRA BEKLENİYOR

Sıralama turunun akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor. Bu süreçte yarışçılar, en iyi performansları sergileyerek üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Afyonkarahisar’daki bu etkinlik, motokros tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.