Haberler

Mxgp Türkiye Yarışları Tamamlandı

MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARI TAMAMLANDI

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) ve EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası’nın final 2. yarışları başarıyla sona erdi. Afyonkarahisar’da düzenlenen etkinlik, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışların sonucunda İspanyol sporcu Garcia, birinciliği elde etti.

Letonya’dan katılan yarışçılardan Reisulis ikinci olarak finish çizgisini geçti. Diğer bir Letonyalı sporcu Janis Martins ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Nefes kesen mücadelelerin gerçekleştiği bu yarışlarda sporcular, şampiyonluk için yoğun çaba sarf etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.