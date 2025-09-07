Mxgp Türkiye Yarışları Tamamlandı

MOTOKROS ŞAMPİYONASI YARIŞLARI TAMAMLANDI

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP of Türkiye) ve EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası’nın final 2. yarışları başarıyla sona erdi. Afyonkarahisar’da düzenlenen etkinlik, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışların sonucunda İspanyol sporcu Garcia, birinciliği elde etti.

Letonya’dan katılan yarışçılardan Reisulis ikinci olarak finish çizgisini geçti. Diğer bir Letonyalı sporcu Janis Martins ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Nefes kesen mücadelelerin gerçekleştiği bu yarışlarda sporcular, şampiyonluk için yoğun çaba sarf etti.