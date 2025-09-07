Mxtd Dğrce Aln Sptcdn Hbrt

Haberler

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASINDA DERECELER AÇIKLANDI

AFYONKARAHİSAR’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası’nda MXGP ve MX2 kategorisinde en iyi dereceleri elde eden sporcular belli oldu. MXGP kategorisinde yarışan Hollandalı sporcu Jeffrey Herlings, etabı birinci sırada tamamlayarak zafer elde etti. İkinci olarak podyuma çıkan isim Fransız Romain Febvre olurken, üçüncülüğü ise Belçikalı Lucas Coenen alıyor.

MX2 KATEGORISİNDE FARK YARATTI

MX2 kategorisinde ise birinciliği Alman sporcu Simon Langenfelde elde etti. İkinciliğe Hollandalı sporcu Kay de Wolf layık görülürken, üçüncü sırayı İspanyol sporcu Guillem Farres kazandı. Sporcular, 14 Eylül’de Çin’de bir kez daha yarışmak için piste çıkacak.

Tirebolu’da İki Minibüs Çarpıştı

Tirebolu'da meydana gelen minibüs kazasında 10 fındık işçisi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Bodrum’da 19 Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk sularına itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak göç idaresine teslim edildi.

