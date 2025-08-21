My Zeynep Gemisi Makine Arızası Geçirdi

GEMİ ARIZASI VE MÜDAHALE

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 80 metre uzunluğundaki ‘MY ZEYNEP’ adlı genel kargo gemisi, Nara Burnu önlerinde makine arızası yaşıyor. Durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildiren gemi kaptanı, acil yardım talep etti.

KURTARMA OPERASYONU

Bu çağrı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ‘Kurtarma-19’ ve ‘TÜRKELİ’ römorkörleri yönlendirildi. Diğer geçiş yapan gemilere de arıza durumu hakkında bilgi verildi. Römorkörler, ‘MY ZEYNEP’ adlı gemiyi güvenli bir şekilde yedekleyerek Şevketiye Demir Sahası’na demirlemesini sağladı.