Myanmar’da 7,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN YIKICI ETKİLERİ

Mandalay şehrinde yer alan Awa Köprüsü, meydana gelen depremin etkisiyle kısmen yıkıldı. Tayland’da ise binalarda bulunan havuzların taşmasına neden olan sarsıntılar, halk arasında paniğe yol açtı. Bangkok’ta yaşayanlar, güvenli alanlara yönelerek binalardan dışarı çıktı.

KOMŞU ÜLKELERDE HİSSEDİLEN SARSINTILAR

Bu depremin etkileri yalnızca Myanmar ile sınırlı kalmadı. Sarsıntılar, komşu ülkelerde de hissedilebiliyor. Güneydoğu Asya genelinde geniş bir alanda sarsıntılar kaydedildi.