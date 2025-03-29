Myanmar’da 7.7 Depremi: 1002 Ölü, Binalar Yıkıldı

DEPREMİN ETKİLERİ VE KAYIPLAR

Asya kıtasında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda can kaybına ve büyük yıkımlara neden oldu. Merkez üssü Myanmar olan bu deprem, Tayland’ı da etkisi altına aldı. Şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen Tayland’dan gelen görüntüler, korkuları daha da artırdı. Myanmar’da ise 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 1002’ye, yaralananların sayısı ise 2 bin 376’ya ulaştı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

PACKSON HAYAT PEŞİNDE

Şiddetli depremin ardından binaların çatılarındaki havuzlardan taşan sular, yolda yürüyen insanları sürükledi. Bu durum, şelaleyi andıran görüntülere yol açtı. Ayrıca, Tayland’da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çatıdaki havuzda yüzerken depreme yakalanan bir çiftin panik anları da kaydedildi. Taşan havuz sularının yan duvarları zorlayarak etrafa yayılması, ortamı tam anlamıyla bir savaş alanına dönüştürdü.