myanmar-da-7-7-lik-deprem-felaketi

DOĞANIN GÜCÜNÜ GÖSTEREN DEPREM

Cuma günü Myanmar’ın Sagaing bölgesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Mandalay çevresinde büyük yıkıma neden oldu. Sarsıntı sonucu birçok ev yıkıldı, yollar çöktü ve insanlar panik içinde bölgeden kaçtı. Olayın etkisi o kadar güçlüydü ki, komşu ülke Tayland’da bile büyük bir şaşkınlık yarattı. Myanmar, depremler açısından bilinen bir ülke olmasına rağmen, Sagaing’da bu denli büyük ve yıkıcı sarsıntılar pek sık yaşanmıyor. Bu seferki ise gerçekten yıkıcı bir felaket getirdi.

SISMİK AKTİVİTE VE VAR OLAN TEHLİKE

Myanmar, Hindistan ve Avrasya plakalarının sınırında bulunuyor. University College London’dan Profesör Joanna Faure Walker, bu plakaların birbirine paralel hareket ettiğini, ancak hızlarının farklı olduğunu ifade ederek, “Genellikle yanal atımlı depremler meydana geliyor. Bu depremler, derinlerdeki dalma-batma depremlerinden daha az şiddetli olsa da, 7-8 büyüklüğüne ulaşabiliyor” açıklamasını yapıyor. Bu deprem de tam olarak öyleydi; 7,7’lik büyüklüğü ile Sagaing’yi yerle bir etti.

DEPREMİN YIKICI ETKİSİ

British Geological Survey’den Roger Musson, depremin derinliğini inceleyerek şu gerçeği aktarıyor: “Deprem yalnızca 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu nedenle enerji yüzeye ulaşana kadar azalma olmadı. Binalar bu sarsıntıyı tam güçle hissetti!” ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise, merkez üssünün sığ olmasından dolayı yıkımın büyük olduğunu belirtiyor. Musson ayrıca, “Sismik dalgalar sadece tek bir noktadan değil, fay hattının her yerinden yayıldı. Her şey bu dalgalarla savruldu” açıklamasında bulunuyor.

BÜYÜK KAYIPLAR VE SONUÇLAR

USGS’nin tahminlerine göre bu deprem, 10 bin ila 100 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açabilir. Ekonomik zarar ise Myanmar’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) %70’ine kadar çıkabiliyor. Musson, bu tahminlerin geçmiş depremlere ve Myanmar’ın hazırlıksız durumuna bakılarak yapıldığını bildirdi. Sagaing, büyük depremlerin pek yaşanmadığı bir yer ve en son 1956’da böyle bir sarsıntı yaşandı. Bu nedenle, bölgede yer alan binalar ve altyapı, yaşanan bu şiddetli sarsıntıyı kaldıramayacak durumda.

YARDIM BEKLEYEN BİR ÜLKE

Sagaing, depremlerle pek tanışık olmadığından bu büyük sarsıntı karşısında hazırlıksız yakalandı. Zayıf altyapı, eski yapılar ve yapılan hazırlıksızlık, büyük hasara yol açtı. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen bu deprem, bölgede her şeyi silip süpürdü. Tayland’da bile hissedilen bu sarsıntı, Myanmar halkını derin bir yasa boğdu. İnsanlar enkazların altında yardım bekliyor ve ülke bu korkunç yük altında eziliyor.

GELECEKTE NELER OLACAK?

Myanmar, depremlerle yaşamaya alışıksa da, bu son olay bambaşka bir boyut kazandırdı. Sagaing’deki bu nadir ve yıkıcı sarsıntı, herkesi derinden sarstı. Binlerce can kaybı, ekonomik çöküş ve bir bölgenin tamamen harap olma riski, bu felaketin doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Myanmar şu an yardıma ihtiyaç duyarken, dünya bu korkunç durumu dikkatle izliyor.