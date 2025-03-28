Myanmar’da 7,7 ve 6,4 Büyüklüğünde Deprem

ŞİDDETLİ DEPREM MİYANMAR’DA MEYDANA GELDİ

Myanmar’ın merkezinde 7,7 büyüklüğünde güçlü bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin başkent Nepido’nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Bu şiddetli sarsıntı, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

ART ARDA İKİ SARSINTI YAŞANDI

Depremin ardından 6,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bu sarsıntılar, özellikle Tayland’ın başkenti Bangkok’ta büyük paniğe neden oldu. 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı bu metropolde alarm sistemleri devreye girdi ve vatandaşlar apartman ile otellerden tahliye edilerek sokaklara döküldü.

BANGKOK’TA AĞIR HASAR GÖRÜLDÜ

Deprem nedeniyle Bangkok’ta bazı gökdelenlerin yıkıldığı ve sosyal medyada yayılan görüntülerin depremin şiddetini gözler önüne serdiği bildirildi. Tayland Başbakanı, bu güçlü deprem sonrası acil bir toplantı yapılacağını duyurdu. Myanmar’da ise hasar ve can kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BÖLGESEL ETKİLER DEVAM EDİYOR

Depremin etkileri yalnızca Myanmar ile sınırlı kalmadı; çevre ülkelerde de korku ve paniğe neden oldu. Yoğun nüfuslu bölgelerde yaşayan insanlar binalardan dışarıya akın etti. Depremin etkileri ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.