Myanmar’da Büyük Deprem: Can Kaybı Binden Fazla

MYANMAR’DA DEPREM FELAKETİ

Myanmar, Sagaing yakınlarında 7,7 ve hemen ardından meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki iki depremle derin bir sarsıntı yaşadı. Bu felaket, Çin ve Tayland’da da hissedilirken, binden fazla can kaybına yol açtı ve gökdelen inşaatları, köprüler ile evleri yerle bir etti. Ülke, bu yıkıcı olayla adeta bir kabusa gözlerini açtı. Sosyal medya, depremin şiddetini gösteren çarpıcı görüntülerle dolup taştı.

GÖKDELENLERİN SALLANMASI VE HAVUZLARDAKİ TAŞMALAR

Sarsıntının şiddeti, gökdelenlerin sağa sola sallanmasıyla net bir şekilde hissedildi. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, yüzlerce kilometre uzakta bile hissedilen depremin etkisi, yüksek binalardaki çatı havuzlarından suların taşmasına yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, havuz sularının metrelerce yükseklikten aşağı aktığını gösteren videolar paylaştı. Gökdelenlerin peş peşe yıkılması, günün en korkutucu manzaraları arasındaydı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Felaketin en dikkat çekici görüntülerinden biri, bir gökdelenin çatı havuzunda depreme yakalanan bir çiftin yaşadığı panik anı oldu. Videoda, havuzda keyifli vakit geçiren çift, aniden gelen sarsıntıyla neye uğradığını şaşırdı. Suların taşmasının ardından panikleyen çift, hızla havuzdan çıkarak güvenli bir alana ulaşmaya çalıştı. Bu anlar, depremin korkutucu gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TEHLİKELİ ANLAR VE YARDIM ÇABALARI

Bangkok’ta, bir gökdelenin camlarını silen işçinin deprem anındaki tehlikeli durumu da dikkat çekti. Yüksekte asılı kalan işçi, binanın sallanmasıyla birlikte havuz sularının taşmasına şahitlik etti. O anları kaydeden kameralar, dışarıdaki izleyenler için bir görüntü sundu, ancak içerideki işçinin korkulu bekleyişi pek görünmedi. Myanmar’ın askeri yönetimi, kriz anında uluslararası yardım talebinde bulundu. Çin, Rusya ve ABD’den gelen yardım ekipleri bölgeye ulaştı. Birleşmiş Milletler, 5 milyon dolarlık acil yardım fonu ayırdı. Ancak, yıkılan köprüler ve çatlayan yollar, kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

F5Haber olarak, Myanmar halkına sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Bu trajediyi yüreğimizde taşıyoruz.