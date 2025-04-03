Myanmar’da Deprem Can Kaybı 3000’i Aştı

Myanmar devlet televizyonunun (MRTV) verdiği bilgilere göre, 28 Mart’ta yaşanan depremlerde ölü sayısı ve yaralananların sayısı artış gösterdi. Bu depremlerdeki can kaybı 3 bin 3’e ulaştı, yaralı sayısı ise 4 bin 639’a çıktı.

ASKERİ YÖNETİMDEN KONVOYA ATEŞ

Myanmar Now haber sitesine göre, askeri yönetim Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, depremden etkilenen bölgelere yardım götürmekte olan Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açıldığını doğruladı. Tun, Ta’ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun kontrolünde bulunan bir bölgeden geçiş yapmaya çalışan 9 araçlı konvoy için, “Konvoyu durdurmaya çalıştık ama onlar durmadı. Ardından yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik.” şeklinde konuştu.

DEPREMLERİN ETKİLERİ

Myanmar’ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart’ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem, Tayland ve Çin’de de hissedilmişti. Bu depremler, ülkede ciddi bir yıkıma yol açarken, can kaybının daha da artabileceği yönünde endişeler bulunuyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Büyük bir yıkıma neden olan depremlerden 5 gün sonrasında, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye’den gelen kurtarma ekipleri arasındaki işbirliği sayesinde bir kişi sağ olarak enkaz altından kurtarıldı.