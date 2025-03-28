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Myanmar’da Deprem: Ölü Sayısı Artıyor

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DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ

Güneydoğu Asya bölgesinde, özellikle Myanmar’ın Sagaing bölgesinde 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem sonucunda ülkede eski Sagaing Köprüsü’nün bazı bölümleri çökerken, acil durum ilan edildi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Ülkede devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında acı bilanço giderek artıyor. Depremler sonucunda en az 144 kişinin hayatını kaybettiği, 732 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nay Pyi Taw’daki yerel kurtarma ekipleri, arama ve kurtarma çalışmalarının hala sürdüğünü ve can kayıplarının artabileceğini iletiyor.

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