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Myanmar’da Depremler Ağır Hasara Yol Açtı

DEPREMİN ETKİLERİ

Myanmar’da cuma günü gerçekleşen şiddetli depremler, konutlar ve altyapıda büyük hasara yol açtı. Bu olay, Chang Guang Uydu Teknolojisi Limited Şirketi tarafından paylaşılan son görüntülerle daha net bir şekilde ortaya konuyor. Özellikle Mandalay, Bago, Magway, Sagaing, Nepido kentleri ve kuzeydoğu Shan eyaleti, depremin en fazla etkilediği alanlar olarak öne çıkıyor.

GÖRÜNTÜLERDEKİ YIKIM

Paylaşılan görüntüler, depremin yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor. Hasar gören yerlerin durumu, acil yardım ve yeniden inşa için alınacak tedbirlerin ne denli hayati olduğunu gösteriyor. Bu durum, birçok kişinin hayatında zorlu bir dönemi başlatmış durumda.

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