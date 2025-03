Myanmar’da Depremler: Can Kaybı 144’e Yükseldi

DEPREMLERİN ETKİSİ ARTMIŞ DURUMDA

Myanmar’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler sonrası, yaşamını yitirenlerin sayısı 144’e, yaralıların sayısı ise 732’ye ulaşmış durumda. Güneydoğu Asya’da bulunan bu ülke, ardı ardına gelen depremlerle sarsılıyor. Depremler, ülkenin ikinci büyük kenti olan Mandalay ve çevresindeki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissediliyor. Sagaing bölgesindeki bir köprünün çöktüğü bilgisi paylaşılırken, Nepido’da birçok tapınak ve evin önemli ölçüde hasar gördüğü bildiriliyor.

CAN KAYBI HIZLA ARTIYOR

Depremin etkileri her geçen saat daha da şiddetini artırıyor. Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, her iki depremde can kaybının 144’e yükseldiğini ve yaralı sayısının 732 olduğunu açıkladı. Ayrıca, ordu yönetimi, Nepido ve Mandalay’ın da içinde bulunduğu 6 bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu. Depremin yaşandığı alan, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına ev sahipliği yapıyor.

YARDIM ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Tayland Savunma Bakanlığı, depremde yıkılan bir binada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığı bildirildi. Myanmar’ı etkileyen bu yıkıcı depremlerin ardından, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi “acil durum bölgesi” olarak ilan etti. Bu durum, hem insani yardımların hızlandırılması hem de kurtarma çalışmalarının etkinliği açısından büyük önem taşıyor.