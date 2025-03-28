Myanmar’da İki Büyük Deprem Meydana Geldi

ŞİDDETLİ DEPREMLER MİYANMAR’DA MEYDANA GELDİ

Myanmar’ın merkez bölgesinde 7,7 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin başkent Nepido’nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Bu sarsıntı, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde de hissedildi.

İKİ DEPREM BİRDEN OLDU

USGS verilerine göre, Myanmar’ın başkenti Nepido’nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinde art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Myanmar yetkilileri, “İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra, Sagaing’in yaklaşık 18 kilometre güneyinde 6.4 büyüklüğünde nispeten güçlü bir deprem daha meydana geldi. Artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam edebilir, dikkatli olun” şeklinde bir açıklama yaptı.

HASAR VE PANİK YAŞANIYOR

Deprem sonucunda Bangkok’ta bazı gökdelenlerin çöktüğü ve sosyal medyada yayılan görüntülerin depremin gücünü gösterdiği ifade edildi. Tayland Başbakanı, bu güçlü depremin ardından acil bir toplantı yapılacağının duyurusunu yaptı. Myanmar’da ise hasar ve can kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Myanmar’ın başkenti Nepido’da deprem nedeniyle yol üzerinde çatlaklar oluştuğu gözlemlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Myanmar’ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki bir köprü çöktü. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

TAYLAND’DA BİR CAN KAYBI

Tayland Başbakanı, güçlü depremin ardından acil toplantısını gerçekleştirdi. Polis ve sağlık ekipleri, Bangkok’ta inşaat halindeki 30 katlı bir devlet dairesi gökdeleninin çöktüğünü ve 43 işçinin mahsur kaldığını aktardı. 42 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

BORSALAR FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Bangkok’ta 17 milyondan fazla insanın yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi. Vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenle tahliye edilerek sokaklara çıktı. Tayland borsası, Myanmar’ın merkezini vuran depremin ardından tüm faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

MYANMAR İTFAİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı’ndan bir yetkili, “Arama çalışmalarına başladık ve Yangon çevresinde dolaşarak can kaybı ve hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şu ana kadar elimizde henüz bir bilgi yok” dedi.

ÇOK SAYIDA BİNA HASAR GÖRDÜ

Depremin Tayland’ın başkenti Bangkok’ta pek çok yüksek binada hasara yol açtığı belirtildi. Vali Chadchart Sittipunt, hasar gören bina sayısının henüz bilinmediğini ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı. İnsanları tedbirli olmaya çağırdı. Tayland sivil havacılık departmanı, Bangkok’taki tüm uçuşların normal şekilde devam ettiğini bildirdi.