Myanmar’da İnsanlar Acil Yardıma İhtiyaç Duyuyor

AVRUPA’DA BÜYÜK ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar’da askeri yönetimden kaynaklanan saldırılar ve deprem nedeniyle büyük zorluklar yaşandığını ifade etti. Türk, ülkede insanların gıda, su, barınak, barış ve koruma ihtiyacının olduğunu belirtti. Myanmar’daki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türk, “Dünya çapında birçok kriz olmasına rağmen Myanmar halkının yaşadığı acının unutulmaması gerekiyor” dedi. 28 Mart’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından ilan edilen ateşkese rağmen sivillere yönelik sürdürülen şiddetin devam ettiğini vurgulayan Türk, tarafların ülke genelindeki çatışmalara kalıcı bir son vermesi gerektiğini bildirdi.

ORDUNUN SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Türk, ordunun sivillere karşı gerçekleştirdiği saldırıları derhal durdurması gerektiğini belirtti. Ordunun deprem sonrası 171’i havadan olmak üzere en az 243 saldırı düzenlediğini ve 200’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini iletti. Yıllardır süren çatışmalar nedeniyle zor durumda olan nüfus üzerinde acımasız saldırıların etkili olduğu konusunda uyarıda bulunan Türk, Myanmar halkının gıda, su, barınak, barış ve koruma ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi gerektiğini kaydetti. Türk, özellikle askeri güce yapılan fazla yatırımlar yerine demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesine odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

DEPREMLERİN AĞIR ETKİSİ

Türk, depremlerin 3 bin 800 kişinin ölümüne ve 6,3 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duymasıyla sonuçlandığını aktardı. Deprem öncesinde insani yardıma muhtaç olan yaklaşık 20 milyon insan bulunduğunu ve artan sayının durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. Myanmar’da, 28 Mart’ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki büyük depremin meydana geldiği, bu depremlerin komşu ülkeler Tayland ve Çin’de de şiddetli biçimde hissedildiği bildirildi.

ASKERİ DARBE SONRASI DURUM

Myanmar’daki askeri darbe, 2020’deki genel seçimde hile iddiaları sonrası 1 Şubat 2021’de gerçekleşti. Ordunun ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile pek çok yetkilisini gözaltına alarak bir yıllık olağanüstü hal ilan ettiği kaydedildi. Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu ve diğer silahlı gruplar, Myanmar ordusuna karşı eylemlere başladılar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024’te yaptığı açıklamada, 2021’deki askeri darbeden bu yana en az 5 bin 350 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.