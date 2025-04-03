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Myanmar’daki Depremde Can Kaybı Arttı

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Myanmar devlet televizyonunun (MRTV) duyurduğu habere göre, 28 Mart’ta gerçekleşen depremlerde ölen ve yaralananların sayısı giderek artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 3’e ulaşırken, yaralanan kişilerin sayısıysa 4 bin 639’a yükseldi.

ASKERİ YÖNETİMİN ATEŞ AÇMASI

Myanmar Now’nın bildirdiğine göre, askeri yönetim sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, ordunun depremden etkilenen bölgelere yardım götürmek için yola çıkan Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açtığını doğruladı. Tun, Ta’ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaşmaya çalışan 9 araçtan oluşan konvoya dair, “Konvoyu durdurmaya çalıştık ama onlar durmadı. Ardından yaklaşık 100 metre uzaklıktan uyarı amacıyla ateş ettik.” şeklinde konuştu.

MYANMAR’DA DEPREMLERİN ETKİSİ

Myanmar’ın orta kesimindeki Sagaing bölgesinde 28 Mart’ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremler, komşu ülkeler Tayland ve Çin’de de şiddetle hissedildi. Ülkede meydana gelen bu büyük felaketin ardından, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

ENKAZDAN KURTARILAN BİRİ

Büyük hasara yol açan depremlerin üzerinden 5 gün geçtikten sonra, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye’den gelen kurtarma ekiplerinin iş birliğiyle bir kişi sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.

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