Myanmar’daki Depremde Ölü Sayısı 1644’e Çıktı

DEPREMİN CAN KAYBI ARTMAKTADIR

Myanmar’da gerçekleşen şiddetli deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.644’e yükseldi. Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, depremde 3.408 kişinin yaralandığını ve 139 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

YARALILARIN DURUMU

Deprem sonrası yaralı bireylerin tedavi süreçleri sürüyor. Yerel sağlık kuruluşları hızlı bir şekilde müdahale ederek, ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamaya çalışıyor. Sadece yaralı sayısı değil, kayıplar konusunda da araştırmalar devam ediyor.