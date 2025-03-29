Myanmar’daki Depremler Büyük Hasara Yol Açtı

BÖLGESİNDE BÜYÜK DEPREMLER MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre, başkent Nepido’nun kuzeyinde, Sagaing’in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki art arda deprem kaydedildi. Bu sarsıntılar yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Myanmar Now sitesinin haberine göre, depremler ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay ile çevresindeki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.

SALGIN KÖPRÜLER VE YAPILARDA HASAR

Görgü tanıkları, Sagaing bölgesinde bir köprünün yıkıldığını ve Nepido’da birçok tapınak ile evin hasar gördüğünü bildirdi. Ordu yönetimi, acil durum ilan edilen 6 bölgeden birinin Nepido ve Mandalay olduğunu duyurdu. Bu depremler, bölgedeki ordu ile çeşitli gruplar arasındaki çatışmaların yaşandığı alanda meydana geldi. Tayland Savunma Bakanlığı, çöken bir binada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı.

TAYLAND’DA ACİL DURUM İLANI

Myanmar’da meydana gelen depremin ardından Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi “acil durum bölgesi” ilan etti. Bangkok’taki yetkililer, hasarlı binalara dair yaklaşık 170 bildiri aldıklarını belirtti ve demir yolu hizmetlerinin ertesi güne kadar durdurulduğunu bildirdi. Ülkede durum kontrol altında olsa da artçı sarsıntılara yönelik uyarılar yapılıyor.

İNSANİ ETKİLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Myanmar’daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin yaşamını yitirdiği, 1670’ten fazla kişinin yaralandığı ve 68 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu. Bu durum, Myanmar’da büyük bir yıkıma neden oldu ve can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Myanmar Ülke Delegasyonu Program Koordinatörü Marie Manrique, “depremlerin olası insani etkisi” konusunda kaygılı olduklarını açıkladı. Manrique, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, Myanmar’daki depremlerin, komşu ülkeler Tayland, Çin ve Hindistan’da da hissedildiğini belirtti.

Manrique, bu durum nedeniyle bulundukları binayı tahliye etmek zorunda kaldıklarını ve birçok bina, yol ve köprü ile kamu altyapısının zarar gördüğünü ifade etti. Myanmar Kızılhaç ekiplerinin acil durum müdahalesini etkinleştirdiğini aktaran Manrique, depremin etkisine dair net bilgilere bir süre içinde ulaşacaklarını söyledi. “Depremlerin olası insani etkisi konusunda çok endişeliyiz. Ticari telefon hatlarının çoğu çalışmıyor.” diyen Manrique, Myanmar’ın uzun süredir farklı krizlerle başa çıkmaya çalıştığını ve bu durumun depremzedeleri daha da etkileyebileceğini vurguladı.