Myanmar Depremi: İkonik Yapılar Yıkıldı

MYANMAR’DA BÜYÜK DEPREM YAŞANDI

Myanmar’ın Sagaing kentinin merkezli yerin yaklaşık 10 km derinliğinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, felaketin etkilerini gözler önüne serdi. Sagaing şehri yakınlarında meydana gelen bu güçlü sarsıntı, sadece Myanmar’ı değil, komşu ülkeler Çin ve Tayland’ı da ciddi şekilde etkiledi. Depremin merkez üssü Mandalay’a 17,2 km mesafede ve 10 km derinlikte bulunuyordu; bu da etkisini daha yıkıcı hale getirdi. United States Geological Survey (USGS) verilerine göre, bir süre sonra 6,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Ancak depremin yarattığı kaos, özellikle Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oldukça dikkat çekici görüntülerle dünya gündeminde yer aldı.

İKONİK AWA KÖPRÜSÜ YIKILDI

Myanmar’daki depremin en trajik kayıplarından biri, Mandalay’da bulunan tarihi Awa Köprüsü oldu. Irrawaddy Nehri üstünde yer alan bu ikonik yapı, 7,7 büyüklüğündeki sarsıntıya dayanamadı ve büyük bir gürültüyle yıkıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, köprünün yıkılışını ve çevredeki molozları net bir şekilde gösteriyor. Yerel kaynaklar, köprünün çökmesiyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığını ve çevredeki bazı binaların da hasar gördüğünü belirtiyor. Ayrıca Mandalay’da, eski kraliyet sarayının bir kısmı ve diğer binalar da depremden zarar gördü, ancak bu bilgilerin resmi olarak doğrulanmadığı unutulmamalı.

BANGKOK’TA YAŞANAN FELAKET

Depremin etkisi Myanmar sınırlarını aşarak Tayland’ın başkenti Bangkok’ta da kendini gösterdi. Bangkok’ta, özellikle yüksek gökdelenlerde bulunan sonsuzluk havuzları, depremin şiddetiyle adeta şelaleye dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan videolar, lüks otellerin çatı havuzlarından taşan suların gökdelenlerin kenarlarından aşağı aktığını gösteriyor. Depremin etkisiyle taşan sular, etraftaki insanları sürüklüyor. Depremin bir diğer trajik anı ise Bangkok’ta yaşandı; sosyal medyada yayılan bir görüntüde, bir gökdelenin çatı katındaki su dolu havuzdan bir kişinin, deprem anında dengesini kaybederek en üst kattan düştüğü görüldü.

MYANMAR VE TAYLAND’DA YIKIM BÜYÜK

Depremin merkez üssüne yakın olan Mandalay’da birçok binanın çöktüğü, yolların çatladığı ve bir caminin kısmen yıkılması sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’daki bir hastane, “kitle yaralanma alanı” olarak tanımlandı; hastanenin acil servisi de hasar gördü. Tayland’da ise Bangkok’un Chatuchak bölgesinde yapım aşamasındaki bir gökdelen tamamen çöktü.

BÖLGEDEKİ DURUM VE RİSKLER

Depremin etkileri, Myanmar ve Tayland ile sınırlı kalmadı; Çin’in Yunnan eyaletinde ve Hindistan’ın bazı bölgelerinde de hissedildi. Çin, deprem sonrası tsunami uyarısı yayınladı ancak bildirimde bulunan bir tsunami raporu yok. Myanmar’da depremlerin sık yaşandığı Sagaing Fayı üzerinde gerçekleşen sarsıntı, uzmanlara göre daha büyük artçı sarsıntılara yol açabiliyor. USGS, deprem için “kırmızı alarm” seviyesinde uyarı yayınlayarak, binlerce kişinin hayatını kaybetme olasılığından ve hasarın geniş ölçekte olabileceğinden bahsetti. Myanmar’ın askeri yönetimi, uluslararası yardım talep ederek altı bölgede olağanüstü hal ilan etti.