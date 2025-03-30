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Myanmar Depreminde Ölü Sayısı 1700’e Ulaştı

MYANMAR’DAKİ DEPREM SONUCU CAN KAYBI

Myanmar’da gerçekleşen şiddetli depremin ardından can kaybı 1.700’e ulaştı. Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi’nin yaptığı açıklamada, depremde yaralanan kişi sayısının 3.400 olduğu belirtildi. Ayrıca, 300 kişi hakkında ise henüz net bir bilgiye ulaşılamıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Özellikle Çinli kurtarma ekipleri, Myanmarlı yetkililer ile iş birliği yaparak enkaz altındaki hayatta kalanları tespit etme çabası yürütüyor.

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