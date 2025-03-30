Myanmar Depreminin Ruili’ye Etkileri Açıklandı

MYANMAR’DA MEYDANA GELEN DEPREMİN ETKİLERİ

Kunming, 30 Mart — Myanmar’da meydana gelen büyük depremin ardından, Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Ruili kentinde 847 binada hasar oluştu. Ruili belediye yönetiminin verilerine göre, cumartesi öğle saatleri itibarıyla depremin merkez üssünden yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki bu kentte 2.840 kişi etkilendi.

AFET YARDIMI VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Yerel yönetimler, depremin ardından hızlı bir şekilde afet yardımı ve müdahaleleri başlattı. Jeolojik tehlikelerin izlenmesi, su koruma projelerinin denetlenmesi, elektrik tesislerinin onarılması ve acil yol bakımının yapılması için ekipler görevlendirildi. Depremde hafif yaralanan iki kişi tedavi altına alındı ve yetkililer, bölgedeki maddi hasarı tespit çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

ALTYAPIYLA İLGİLİ DURUM

Ruili’de su, elektrik, ulaşım ve iletişim sistemleri normale dönmüş durumda. Ayrıca Myanmar’daki depremde toplam 1.644 kişinin hayatını kaybettiği, 3.408 kişinin yaralandığı ve 139 kişiden ise haber alınamadığı bildiriliyor.