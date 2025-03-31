Myanmar Depremlerinde Can Kaybı Artıyor

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

Myanmar’da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler sonucunda can kaybı sayısı 2 bin 56’ya yükseldi. Ülke genelinde bir haftalık ulusal yas ilan edildi. Cuma günü gerçekleşen depremler sonrası, enkaza gömülü olanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Myanmar yönetiminden yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 56 olduğu, yaralı sayısının ise 3 bin 900 olduğu duyuruldu. Yukarıda yapılan açıklamaya göre, en az 270 kişi hala kayıp.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Yaşanan yıkımlar ve can kayıpları nedeniyle, Myanmar yönetimi tarafından bir haftalık ulusal yas ilan edildi. Bu kapsamda, bayrakların 6 Nisan’a kadar yarıya indirileceği açıklandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen açıklamada, Myanmar’daki hastanelerin bir kısmının kullanılamaz hale geldiği, diğerlerinin ise yaralılar ve cansız bedenlerle dolduğu belirtildi. En az 3 hastanenin tamamen hizmet veremediği, 22 hastanenin ise kısmen hasar gördüğü ve tam kapasite çalışamadığı kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü, Myanmar için 8 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulunuyor.

ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Çok sayıda ülke, Myanmar’a arama ve kurtarma ekipleri, sağlık personeli, gıda paketleri ve diğer temel ihtiyaçları içeren yardımlar gönderiyor. Hindistan, ABD, Vietnam, Güney Kore, Tayland, Rusya, Japonya, Singapur, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Yeni Zelanda yardımlarını duyurdu. ABD ve Güney Kore, uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 2 milyon dolarlık insani yardımda bulunacaklarını açıkladı.