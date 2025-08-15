Myanmar Dışişleri Bakanı İle Görüştüler

GÖRÜŞME DETAYLARI

Kunming’de, 15 Ağustos tarihinde, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Myanmar Dışişleri Bakanı U Than Swe ile bir araya geldi. Wang, Chin ile Myanmar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümüne dikkat çekti. Bu anlamlı yıl dönümünün, iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek için bir fırsat olduğunu vurguladı. İki tarafın, ortak bir gelecek inşa etme çabalarını derinleştirmesi ve kendi kalkınma süreçlerine katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

KALKINMA VURGUSU

Wang Yi, Myanmar’ın kendi koşullarına uygun bir kalkınma yolunu benimsemesi gerektiğini ve bu sürecin halk tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Myanmar’ın egemenliği, bağımsızlığı ve ulusal birliğini korumasına destek verdiklerini ifade etti. Wang, Myanmar’ın çinli personel, kurum ve projelerin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sınır ötesi suçlarla mücadelede daha sert önlemler alınmasının önemini vurgulayarak, iki ülke arasında barış ve istikrarın sağlanmasının gerekliliğini dile getirdi.

MYANMAR’DAN DESTEK MESAJI

U Than Swe, Myanmar’ın tek Çin ilkesine bağlı kaldığını ve bu çerçevede, Çin’in üç küresel inisiyatifini desteklediklerini bildirdi. Ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destek için Çin’e minnettarlığını ifade etti. Ayrıca, afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde sağlanan yardımların önemini vurguladı ve bu sürecin başarıya ulaşmasındaki katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.