Myanmar’ı Sarsan Depremler: Binden Fazla Ölü

MYANMAR’DA DEPREM FELAKETİ

Myanmar, Sagaing yakınlarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 6,4 büyüklüğünde bir başka sarsıntıyla büyük bir yıkım yaşadı. Bu felaket, Çin ve Tayland gibi komşu ülkelerde bile hissedildi ve binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açtı. Şehirdeki gökdelen inşaatları, köprüler ve birçok ev adeta yerle bir oldu. Ülke, büyük bir kabusun içine uyanırken, depremin yıkıcı etkisi, sosyal medyada yayılan çarpıcı görüntülerle daha da belirginleşti.

GECE YARISI DEPREM ANLARI

Depremin gücü, gökdelenlerin sağa sola sallanmasıyla gözler önüne serildi. Özellikle Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, yüzlerce kilometre mesafede bile hissedilen sarsıntı, yüksek binalardaki havuzlardan suyun taşmasına neden oldu. Sosyal medyada oturan görüntüler, havuz sularının metrelerce yükseklikten şelale gibi aktığını ortaya koydu. Gökdelenlerin peş peşe yıkılması, günün en korkunç görüntülerindan biriydi.

PANİK ANLARI KAMERA KAYDI

Felaketin çarpıcı görüntülerinden biri, bir gökdelenin çatı havuzunda deprem anında yakalanan bir çiftten geldi. Videoda, havuzda eğlenen çift aniden başlayan sarsıntıyla neye uğradığını şaşırıyor. Su dalgalanmalarıyla taşmaya başlayan havuzdan hızla çıkan çift, güvenli bir alana ulaşma çabası içindeydi. Bu görüntüler, depremin gerçek yüzünü ve yaşanan korku anlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

TEHLİKELİ ANLAR

Bangkok’taki bir diğer dikkat çekici görüntü ise bir işçinin bir gökdelenin camlarını silerken depreme yakalanmasıyla oluştu. Deprem anında yüksekte kalan işçi, binanın sallanmasının etkisiyle havuz sularının taşmasına tanıklık etti. Suların binaya doğru akması sonucunda yaşadığı tehlikeli anlar, dışarıda izleyenler için sadece bir video karesi olarak kaldı, ancak içerideki işçinin yaşadığı korku dolu bekleyişin gerçekliğini yansıttı.

ULUSLARARASI YARDIM TALEBİ

Myanmar’ın askeri yönetimi, iletişim ve ulaşımın ciddi şekilde zorlandığı bu kriz anında, uluslararası yardıma ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Çin, Rusya ve ABD’den gelen yardım ekipleri bölgeye ulaşırken, Birleşmiş Milletler 5 milyon dolarlık acil yardım fonu ayırdı. Ancak, yıkılan köprüler, çatlayan yollar ve devam eden iç savaş, kurtarma çalışmalarını oldukça zorlaştırıyor. F5Haber olarak bu trajediyi içimizde hissediyoruz ve Myanmar halkına sabır ile dayanma gücü diliyoruz.