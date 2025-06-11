Myanmar, Kendi Kendini Yok Edebilir

MYANMAR’DA ŞİDDETİN DEVAMI ENDİŞE VERİYOR

Birleşmiş Milletler’in Myanmar özel temsilcisi Julie Bishop, ülkedeki şiddetin devam etmesi durumunda Myanmar’ın “kendi kendini yok etme yoluna” gireceği konusunda uyarıda bulundu. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Sürekli olarak şunu vurguladım; ateşkes sağlanmadan, şiddet azaltılmadan ve halkın ihtiyaçlarına odaklanılmadan kapsayıcı ve kalıcı bir barış olamaz.” ifadelerini kullandı. Bishop, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına rağmen şiddetin sona ermediğini belirtti.

ÇATIŞMALAR YENİİN İNŞA ÇABALARINI ENGELLİYOR

Bishop, Myanmar’da mart ayı sonunda yaşanan büyük depremlere rağmen çatışmaların devam ettiğini vurguladı. Evlerin, hastanelerin ve okulların enkazları arasında insanların hayatta kalma mücadelesi verdiği bu süreçte, silahlı çatışmaların yardım ve yeniden inşa çabalarına zarar verdiğine dikkat çekti. Ayrıca, ülkede kapsayıcı ve şeffaf bir seçimin yapılması gerektiğinin altını çizdi. Aksi takdirde, cuntanın katılmayı planladığı herhangi bir seçimden “daha fazla direniş ve istikrarsızlık” doğabileceğine dair uyarıda bulundu.

DEMOCRATİK LİDERLERİN SERBEST BIRAKILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Bishop, demokratik yolla seçilen liderler Win Myint ve Aung San Suu Çii de dahil olmak üzere tüm tutukluların serbest bırakılması çağrısını yineledi. Ayrıca, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumuna da değinerek, “Myanmar için yaşanabilir bir gelecek, Rohingyalar da dahil, tüm topluluklar için güvenlik, hesap verebilirlik ve fırsat sağlamalıdır.” dedi. Myanmar’daki depremler, 28 Mart’ta ülkedeki Sagaing bölgesinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremin meydana gelmesiyle yaşanan büyük yıkımı ifade ediyor. Bu depremler, komşu ülkeler Tayland ve Çin’de de yoğun olarak hissedildi ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.