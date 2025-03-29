Myanmar ve Çin’i Sarsan Deprem Felaketi

Myanmar’da meydana gelen depremler ciddi hasara yol açtı.

DEPREMLERİN ETKİSİ

Dün Myanmar’da, sırasıyla 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki depremin yaşandığı bildirildi. Bu depremler, komşu ülke Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili kentinde de hissedildi. Doğum ünitesinde çalışan hemşirelerin, depremler sırasında yenidoğan bebeklerini korumak için gösterdikleri çaba kameralara yansıdı. Hemşire Xiong Jielan, “Deprem bir anda oldu, düşünmeye fırsat bulamadım. Tek düşündüğüm bebeği korumaktı” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Yetkililer, depremler sonucu en az 1002 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 376 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta inşaat halindeki bir gökdelenin çökmesi sonucunda 100 işçi enkaz altında mahsur kaldı. Bu olay, depremin yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi.

ULUSLARARASI DESTEK HAZIRLIĞI

Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland’ı etkileyen depremin ardından bölgeye destek vermeye hazır olduklarını duyurdu. Myanmar’daki depremin merkez üssünde bazı yolların ikiye ayrıldığı da gözlemlendi.