Myasthenia Gravis, Erken Tanı Hayati Öneme Sahip

MYASTHENIA GRAVİS HASTALIĞI VE ERKEN TANININ ÖNEMİ

Myasthenia gravis hastalığı, kaslarda güçsüzlük, çift görme ve yutma zorluğu gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Her yaşta görülebilen bu hastalık hakkında açıklamalarda bulunan Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer, erken tanının önemini vurguladı. Prof. Dr. Tunçer, “Tüm hastalıklarda olduğu gibi erken tanı, miyastenide de büyük önem taşıyor. Çünkü bu hastalık otoimmün bir yapı gösteriyor ve kas-sinir kavşağındaki sorunları erken evrede yakalayabilirsek, tedavi süreci çok daha başarılı olabiliyor. Bu nedenle erken tanının altını özellikle çiziyoruz” diye ifade etti.

HASTALIK VE TEDAVİSİNE DAİR DETAYLAR

Myasthenia Gravis (MG), toplumda nadir görülen bir kas hastalığıdır. Tanı ve doğru tedavi ile kontrol altına alınması mümkün. Belirtileri arasında kas güçsüzlüğü, çift görme ve yutma güçlüğü yer alıyor. Kadınlarda daha sık görüldüğü biliniyor. Hastalığın teşhisi, nörolojik muayene, görüntüleme ve laboratuvar testleri ile yapılıyor. Memorial Şişli Hastanesi, “Myasthenia Gravis Sempozyumu 2025: Güncel Tanı ve Tedavide Multidisipliner Yaklaşım” isimli bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptı. Bu sempozyumda, myasthenia gravis tanısı, tedavisi ve kriz yönetimi gibi konular ele alındı ve uzmanlar güncel tedavi yaklaşımlarını paylaştı.

SEMPOZYUMUN KAPSAMI VE HAZIRLIKLAR

Sempozyumu düzenleyen Prof. Dr. Özlem Güngör Tunçer, “Bugün burada myasthenia gravis konulu bilimsel bir sempozyum düzenledik. Alanında uzman hekimler, akademisyenler, yoğun bakım uzmanları, fizyoterapistler ve pek çok farklı disiplinden katılımcılarla birlikte myasthenia gravis hastalığını farklı yönleriyle ele alıyoruz” şeklinde açıkladı. Ayrıca, hasta eğitimine yönelik “Myasthenia Gravis Hasta Okulu” projesi için de bilgi vererek, sempozyumun bu projenin bilimsel ayağını oluşturduğunu belirtti.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE DESTEKLEYİCİ TEDAVİLER

Prof. Dr. Tunçer, myasthenia gravis konusunda doğru bilgi edinmenin önemine dikkat çekti. “Bu yüzden hem hastalarımız hem de toplum için anlaşılır dilde bilgiler sunmayı amaçlayan etkinlikler planlıyoruz” dedi. İlk Hasta Okulu toplantısını gerçekleştirdiklerini ve gelecekte düzenli etkinliklere devam edeceklerini ifade etti. Sempozyumda hastalık tanısı, immünolojik temelleri, klinik özellikler, elektrofizyolojik testler ve cerrahi tedavi seçenekleri gibi konular değerlendirildi. Prof. Dr. Tunçer, “Erken tanı, Myasthenia Gravis’te de büyük önem taşıyor. Çünkü bu hastalık otoimmün bir yapı gösteriyor ve sinir-kas kavşağındaki sorunları erken evrede yakalayabilirsek, tedavi süreci çok daha başarılı olabiliyor” diyerek konunun önemini bir kez daha vurguladı.