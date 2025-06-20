Mykola Lykhovydov, Futbol İle İlham Veriyor

UPUZUN BİR FUTBOL TUTKUSU

59 yaşındaki Mykola Lykhovydov, Ukrayna 2. Ligi’nde hem teknik direktörlük hem de futbolculuk yaparak ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Savaşın gölgesinde, futbol tutkusu ve yaşam azmi ile bu süreçte örnek bir duruş sergiliyor. FK Real Pharma’nın hem teknik direktörü hem de oyuncusu olan Lykhovydov, sahalarda adeta fırtına gibi eserken, aynı zamanda kulüp çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmesinde de sorumluluk alıyor.

ANRENMAN GÜNLERİ VE İŞ YAŞAMI

Mykola Lykhovydov, haftada üç gün takımla birlikte antrenman yapıyor. Diğer günlerde ise şirket işlerine odaklanarak günlük yaşamını sürdürüyor. Bu şekilde, hem futbol kariyerine devam ederken hem de profesyonel iş hayatını yürütmekte. Bu dengeyi sağlayarak, futbol tutkusunu ve yaşam arzusunu bir arada taşımayı başarıyor.