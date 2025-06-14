Myth Ai Ödül Aldı, Gururluyuz

MYTH AI’NIN BAŞARISI

Blockchain temelli tasarım teknolojisi sunan Türk firması MYTH AI, VivaTech 2025’te gerçekleştirilen teknoloji sunumları yarışmasında “en iyi sunum” ödülünü kazandı. Fransa’nın Paris şehrinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen, Avrupa’nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025, programlarının son günleriyle devam ediyor. Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesindeki Türkiye pavyonunda bulunan MYTH AI’ın kurucusu Özgecan Üstgül, şirketinin sunduğu blockchain tabanlı tasarım teknolojisini AA muhabirine anlattı.

TASARIM TEKNOLOJİSİ İLE YENİ FIRSATLAR

Üstgül, “Yüklediğiniz bir görselden veya sadece yazarak, saniyeler içinde tasarımlar yapabiliyorsunuz. Üstelik yüklediğiniz ve yaptığınız tasarımlar sadece size özgün oluyor. Buna bir sahiplik sertifikası veriyoruz.” şeklinde ifade etti. MYTH AI, diğer yapay zekalardan farklı olarak yüzde 70 oranında benzer tasarımlar üretmiyor. Kullanıcılar, özgün, kullanılabilir ve ticarileştirilebilir tasarımlara kolayca ulaşabiliyor. Şu anda 100’den fazla müşterileri bulunduğuna dikkat çeken Üstgül, “Hindistan’dan Brezilya’ya kadar çok geniş bir müşteri ağımız var. Şu an burada VivaTech’de L’Oreal gibi müşterilerle demo yapma fırsatını yakaladık.” dedi.

Üstgül, MYTH AI’ın üyelik modeliyle ticaret yapılan bir teknoloji olduğunu vurguladı. “Yani aslında günümüzdeki Netflix gibi, üyelik modeliyle çalışan diğer teknolojiler gibi aylık 89 dolardan başlayan fiyatlarımız var. Oldukça ulaşılabilir. Üstelik hiç kimsenin tasarım yapma bilgisine de ihtiyacı yok. Kullanıcılar, bir görüntü yükleyerek istediği tasarıma sahip olabilir.” diyerek kullanıcı dostu bir yapı sunduklarını belirtti. MYTH AI, VivaTech’te toplamda 80 ülke arasından yaklaşık 140 başvurudan ilk 9’a kalarak, Türkiye’yi tek temsil eden şirket olarak “en iyi sunum” ödülünü kazanmış olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.