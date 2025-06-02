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MZU Töreni 2024-2025 Yılında Yapıldı

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başarıyla bitiren öğrenciler için bir mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Tören, fakültenin bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

REKTÖR YARDIMCISINDAN DESTEKLEYİCİ SÖZLER

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, törende yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilere gelecekteki hayatlarında başarı dileklerinde bulundu. Mezuniyetin, öğrenciler kadar aileler ve akademik kadro için de gurur verici bir an olduğunu ifade eden Toker, eğitim süreçlerinde katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele de teşekkür etti.

FAKÜLTE DEKANI’NDAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hale Balseven, mezunların zorlu bir süreci başarıyla geçtiklerini belirtti. Balseven, mezuniyetin aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerinin bir parçası olduğunu vurguladı. Tören, mezun öğrencilere plaket ve belgelerin takdim edilmesinin ardından kep atma seremonisi ile sona erdi.

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