N. Askerlerin Ailelerine Seslendi: “Hamas’ı Yeneceğiz.”

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Netanyahu, ordu tarafından Gazze’nin kuzeyinde bir askeri aracın hedef alınması sonucu 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurduktan sonra X hesabından bir paylaşım yaptı. Netanyahu, “Askerlerimizin kaybını mümkün olduğunca azaltmak için hesaplı adımlarla ilerliyoruz, ancak bedelsiz savaş olmaz.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİNE MESAJ

Ölen askerlerin ailelerine yönelik hitap eden Netanyahu, “Evlatlarınız boşuna ölmedi; eşi benzeri olmayan adil bir savaşta can verdiler. Hamas’ı yeneceğiz, tüm rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze’nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacağız.” dedi.

ORDUNUN HEDEFLERİ

Artan kayıplara rağmen “kayda değer ilerleme” sağlandığını öne süren Netanyahu, hükümetinin hedeflerine ulaşana dek ilerlemeye devam edeceğini söyledi. İsrail ordusu, yaptığı saldırılar sonucu Gazze Şeridi’nde 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu durum, 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden askerlerin sayısının 861’e yükseldiğini gösteriyor.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’nde, 27 Ekim 2023’ten beri de kara saldırıları düzenliyor. Gazze’yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar oluyor.