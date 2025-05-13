N. Çehre, 1944 Doğumlu Ünlü Sanatçı

NEBAHAT ÇEHRE’NİN HAYATI VE SANAT KARIYERİ

Ünlü Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Nebahat Çehre, 1944 yılında Samsun’da dünyaya geldi. Dört çocuklu bir ailenin tek kızı olan Çehre, anne tarafından Laz, baba tarafından ise Gürcü kökenlidir. 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilmesiyle birlikte mankenlik ve fotomodellik kariyerine adım atmış, sinema dünyasındaki ilk deneyimini ise 1961 yılında “Yaban Gülüm” filmiyle yaşamıştır. Ardından “Acı Hayat”, “Kamalı Zeybek” gibi birçok önemli yapımda rol almıştır.

İLK EVLİLİĞİ VE SANAT YOLCULUĞU

1964-1968 yılları arasında ünlü yönetmen Yılmaz Güney ile birlikte 13 filmde yer almış ve 1967 yılında onunla evlenmiştir. Ancak bu birliktelik 1968’de sona ermiştir. 1970’li yıllarda şarkıcılığa yönelen Çehre, Sezen Aksu’nun “Büklüm Büklüm” adlı parçasıyla müzik alanında da başarılı bir kariyer inşa etmiştir. 2000’li yıllara geldiğimizde ise televizyon dizilerine dönüş yaparak “Haziran Gecesi”, “Aşk-ı Memnu” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi projelerde önemli roller üstlenmiştir.

NEBAHAT ÇEHRE’NİN FİLMOGRAFİSİ

Nebahat Çehre’nin sinematografisinde pek çok önemli proje yer almaktadır. İşte bazıları:

– 1961: Yaban Gülüm

– 1962: Memnu Meyva

– 1962: Meçhule Gidenler

– 1965: Dağların Oğlu

– 1970: Ecelin Gölgesinde

– 2001: Yeni Hayat

– 2004: Haziran Gecesi

– 2011: Muhteşem Yüzyıl

– 2020: Menajerimi Ara

Nebahat Çehre, Türk sinemasına olan katkıları ve başarılı kariyeri ile sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan isimlerden biridir. Hayatı ve kariyeri hakkında sürekli bir merak söz konusu olabiliyor.