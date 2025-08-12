N.G., Hırsızlıkla 1 Milyon Lira Çaldı

HIRSIZLIK OLAYI VE ŞÜPHELİ

Samsun’un Atakum ilçesinde, komşusunun evine yedek anahtarla girip 1 milyon 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan N.G. (26) gözaltına alındı. N.G.’nin hırsızlığın ardından yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde sıfır kilometre otomobil satın aldığı belirlendi. 5 Ağustos’ta Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde ikamet eden Enes B. (33) ve eşi Özge B. (33), evlerindeki ziynet eşyalarının çalındığını ihbar etti.

POLİSİN ÇALIŞMALARI VE İFŞA

İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet sonrasında hemen çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin N.G. isimli kadın olduğunu belirledi. N.G.’nin, komşusunun ev anahtarının yedeğini yaptırarak içeri girdiği ve ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi. Yapılan ev aramasında çalınan eşyaların bir kısmı ele geçirilirken, geri kalanlarının bozdurulup yeni bir otomobil alınması dikkat çekti.

GÖZALTINA ALMA VE İLERLEYEN SÜREÇ

N.G., gerçekleştirdiği hırsızlık nedeniyle gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak ilerleyen süreçte daha fazla bilgiye ulaşılması bekleniyor. Hırsızlık olayı, komşuluk ilişkilerinin zedelenmesine yol açarken, güvenlik konularının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.