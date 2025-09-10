N.K. Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde öğrenci yapılanmasında yer alan ve doktor olarak çalışan N.K., polisin takibi sonucunda ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, FETÖ’ye üye olma suçundan 2018’dan beri hakkında işlem yapılan ve aranması bulunan N.K.’yı gözaltına aldı. Örgütün sözde öğrenci yapılanmasında bulunduğu ve doktor kimliği ile görev yaptığı belirlendi.

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yakalanan N.K.’nın aynı zamanda örgütün yasadışı haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, gerçekleştirilen işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Bu gelişmeler, terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonların devam ettiği bir dönemde yaşandı.