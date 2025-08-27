Haberler

N.K. Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

HAPİS CEZASI OLAN FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, N.K.’nin ikametgahına bir operasyon düzenledi.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarına hakaret eden N.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere sert tepki gösterdi. Mahkeme önüne çıkan N.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Yelken Ligi Başladı. Yelken Heyecanı Yükseliyor. Yarışmacılara Başarılar Diledik

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde başladı; gençler yelkenle tanışıyor.
Akkese Mahallesi’ndeki Camide Yangın

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Merkez Camisi'nde meydana gelen yangın, camiyi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

