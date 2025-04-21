N.K. Tutuklandı, Ekonomik Sıkıntılarla Protesto Etti

HASTANE AÇILIŞINDA PROTESTO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşma sırasında, “Ak Parti sebep enflasyon sonuçtur” ve “Allah’ın dinini kullanma Reis” yazılı pankart açan 3 çocuk babası tekstil işçisi N.K. (44) gözaltına alındı ve tutuklandı. İfadesinde ekonomik zorluklar nedeniyle sesini duyurmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanına hakaret ve basit yaralama suçlamasıyla cezaevine gönderilen N.K., açılış töreninde Erdoğan’a cep telefonunu fırlatarak dikkat çekmeye çalıştığını ifade etti.

KENDİSİNİ DUYURMA ÇABASI

N.K., 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen açılışta telefonunu atıp pankart açarak ekonomik sorunları gündeme getirmek amacıyla protesto eylemi yaptı. Gözaltına alınıp, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi. İfadesinde, “Ülkede inanılmaz bir ekonomik sıkıntı olduğunu düşündüğünü” ve Cumhurbaşkanına ulaşmanın başka bir yolu olmadığını belirtti. “Zarar verme niyetim yoktu, beni duysun diye yaptım” dedi. Ayrıca, ekonomik sıkıntıların çözümüne dikkat çekmek istediğini vurguladı.

AVUKATININ SAVUNMASI

N.K.’nın avukatı, hakimlikte müvekkilinin basit yaralama suçu işlediğine dair bir durumun olmadığını belirtti. Telefonun platform arasına atıldığını ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun maddi unsurlarının oluşmadığını ifade ederek, “Müvekkil ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendini göstermek istemiştir” dedi. Ayrıca, N.K.’nın sabit ikametgah sahibi olduğunu ve kaçma şüphesi olmadığını kaydetti.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane açılışında bir futbol kulübünün normal doğumla ilgili pankartı açması üzerine yaşanan tartışmalara değindi. “Kulübümüz gayet masum” diyerek eleştirileri yanıtladı ve sağlık sisteminin 23 yıllık başarılarını anlattı. “Dünyada örnek alınan birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık” şeklindeki ifadeleriyle sağlık hizmetlerinde kaydedilen gelişmeleri övdü.

Erdoğan, sağlıkta yaşanan devrimi rakamlarla destekleyerek, “Geride bıraktığımız 23 yılda 391 yeni hastane inşa ettik” dedi ve sağlık hizmetlerinin önemi üzerinde durdu. Yaşı 30’un altında olanların 2002 öncesini hatırlamadığını belirterek, geçmişte yaşanan zor günleri anımsatmaya çalıştı.