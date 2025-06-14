N.Ö. Evinde Ölü Bulundu, Soruşturma Başlatıldı

N.Ö.’NÜN ÖLÜ BULUNDUĞU OLAY

NİĞDE’DE kendisinden uzun süre haber alınamayan 20 yaşındaki N.Ö., evinde ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Karaatlı beldesinde gerçekleşti. İddiaya göre, N.Ö. yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede N.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Genç adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.