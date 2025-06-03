N. Seslendi, Ailelere Askerlerin Kaybı Hakkında

NETANYAHU’NDAN PAYLAŞIM

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde bir askeri aracın vurulması sonucu 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından X hesabı üzerinden mesaj paylaştı. İsrail Başbakanı, “Askerlerimizin kaybını mümkün olduğunca azaltmak için hesaplı adımlarla ilerliyoruz, ancak bedelsiz savaş olmaz.” şeklinde konuştu.

ÖLEN ASKERLERİN AİLELERİNE SESLENDİ

Ölen askerlerin ailelerine yönelik mesajında Netanyahu, “Evlatlarınız boşuna ölmedi; eşi benzeri olmayan adil bir savaşta can verdiler. Hamas’ı yeneceğiz, tüm rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze’nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacağız.” dedi. Başbakan, ordusunun artan kayıplara rağmen “kayda değer ilerleme” kaydettiğini iddia ederek, hükümetinin hedeflerine ulaşıncaya dek ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

ASKER KAYIPLARINDA ARTIŞ

İsrail ordusu, gittiği saldırılarda Gazze Şeridi’nde 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece, “ismi açıklanmasına izin verilenler” listesine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde ölen askerlerin sayısı 861’e ulaştı. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten beri yoğun hava saldırıları yaparken, 27 Ekim 2023’ten itibaren de kara saldırıları düzenliyor. Gazze’yi karadan işgal eden İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sıklıkla çatışmalar meydana geliyor.