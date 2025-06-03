N. Seslendi Ölen Askerlerin Ailelerine

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde bir askeri aracın hedef alınması sonucu 3 askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurması üzerine X hesabında bir paylaşım yaptı. Başbakan Netanyahu, “Askerlerimizin kaybını mümkün olduğunca azaltmak için hesaplı adımlarla ilerliyoruz, ancak bedelsiz savaş olmaz.” dedi.

ÖLÜ ASKERLERİN AİLELERİNE SESLENDİ

Ölen askerlerin ailelerine hitap eden Netanyahu, “Evlatlarınız boşuna ölmedi; eşi benzeri olmayan adil bir savaşta can verdiler. Hamas’ı yeneceğiz, tüm rehinelerimizi kurtaracağız ve Gazze’nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Ordusunun artan kayıplara rağmen “kayda değer ilerleme” sağladığını belirten Netanyahu, hükümetinin hedeflerine ulaşana kadar ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde düzenlediği şiddetli saldırılar sonucunda 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ASKER KAYIPLARI VE SÜRECE DAİR VERİLER

Bu olayla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar Gazze Şeridi’nde ölen askerlerin sayısı 861’e yükseldi. İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana yoğun hava saldırıları devam ederken, 27 Ekim 2023’ten itibaren de kara saldırıları düzenliyor. Gazze’yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar meydana geliyor.