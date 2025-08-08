N.Y. Kocasını Saçından Sürükledi

OLAYIN ŞOK EDİCİ DETAYLARI

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşanan bir olay herkesin dikkatini çekti. Belediye’nin Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.’nin kendisini aldattığından endişelenen eşi N.Y., adeta bir dedektif gibi iz sürerek gerçeği gün yüzüne çıkardı.

BEKLEYİŞİ İLE GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Kocasının sosyal medya yazışmalarını inceleyen N.Y., T.Y.’nin Buldan Belediyesi’nde bir dönem çalışan E.H. ile buluşma yeri belirlediğini tespit etti. Arkadaşından da destek alarak, 25 kilometre uzaktaki Sarayköy ilçesine giden N.Y., yaklaşık 4 saat boyunca Şehit Hüseyin Kuş Parkı’nda bekledi. Kocası ile sevgilisinin parka geleceğini gözetleyen N.Y., çiftin parktaki kamelyaya oturduğunu fark etti.

KAVGA ANI VE MÜDAHALELER

Gördüğü o anları kaydetmek için arkadaşına cep telefonuyla görüntü aldıran N.Y., T.Y. ve E.H.’yi yakaladığı anda E.H.’yi saçından sürüklemeye başladı. Öfkeyle hakaretler eden N.Y., duruma işletme sahiplerinin müdahalesiyle son vermek zorunda kaldı. E.H., işletme sahiplerinin yardımıyla oradan hızla uzaklaştı. Bu sırada N.Y., olaya karışan işletme sahiplerine kocasının kendisini aldattığını anlattı.

Yaşanan bu olayın ardından, mesai saatleri içerisinde görev yerini terk edip başka bir ilçeye buluşmaya giden Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.’nin görev yeri değiştirilerek Yenicekent Mahallesi’ndeki kantar olarak belirlendi.