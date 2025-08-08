N.Y., T.Y.’yi aldattığını öğrendi

DENİZLİ’NİN BULDAK İLÇESİNDE ŞAŞIRTAN OLAY

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşanan bir olay, “pes” dedirtti. Belediyenin Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.’nin kendisini aldatmış olabileceğinden şüphelenen N.Y., dedektif gibi iz sürerek gerçekleri ortaya çıkardı.

4 SAAT PARKTA BEKLEYİP GÖZLEMLEME YAPTI

T.Y.’nin sosyal medya yazışmalarına ulaşan N.Y., kocasının bir dönem Buldan Belediyesi’nde görev yapmış E.H. ile buluşma planı yaptığını öğrendi. N.Y., bir arkadaşıyla birlikte buluşma yeri olarak belirlenen Sarayköy ilçesine yöneldi ve yaklaşık 4 saat boyunca Sakarya Mahallesi’ndeki Şehit Hüseyin Kuş Parkı önünde kocası ve sevgilisinin gelmesini bekledi.

KAYDA ALDIĞI ANLAR ŞAŞIRTTI

Gönül ilişkisi yaşayan çift parktaki kamelyaya oturduğu sırada N.Y., T.Y. ve E.H.’yi görerek bu anları kaydedemek için bir arkadaşıyla cep telefonunu kullanarak kayıt aldı. Kendini görünce kaçmaya çalışan E.H.’yi saçından yakalayan N.Y., öfkesini kaybederken hakaretler de savurdu.

N.Y.’nin tepkisi üzerine işletme sahipleri araya girerek E.H.’nin oradan kaçmasını sağladı. N.Y., olaya müdahale eden işletme sahiplerine kocasının kendisini aldattığını söyledi.

GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan olayın sonrasında, mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek başka bir ilçeye gitmeye çalışan T.Y.’nin görev yeri Yenicekent Mahallesi’ndeki kantar olarak değiştirildi.