N. Yalçın, 19 Yıldır Mücadele Ediyor

HUKUK MÜCADELESİNE DEVAM EDİYOR

Antalya’da yaşayan 51 yaşındaki Nilüfer Yalçın, boşandığı eski eşi C.Ç. ile 19 yıldır süren hukuki mücadeleyle karşı karşıya. 2006 yılında açtığı boşanma davasının ardından, 2014’te ayrılan Yalçın, eski eşinin ailesi tarafından alınan “Akli dengesi yerinde değildir” raporu nedeniyle mal paylaşımı ve tazminat talepleriyle ilgili herhangi bir sonuç elde edemedi. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun, C.Ç.’nin akıl sağlığının yerinde olduğunu doğrulayan raporu sonrası, Yalçın hukuk mücadelesine yeniden hız kazandırdı.

ÇELİŞKİLİ RAPORLAR VE YENİ MUAYENE

Bölge istinaf mahkemesi, elde edilen raporlardaki çelişkilerin giderilmesini gerektiğine hükmedince C.Ç., adli tıpta tekrar muayene edildi ve akıl sağlığının yerinde olduğu ikinci kez tescillendi. Nilüfer Yalçın, 26 yıl önce evlendiği C.Ç. ile 2001 yılında bir erkek çocuğu sahibi oldu. Aile içindeki gayrimenkul anlaşmazlıkları, evliliklerini olumsuz etkiledi. C.Ç., mülk tartışmaları sonucunda evi terk etti ve boşanma 2014 yılında kesinleşti.

MAĞDURİYETİNİ ANLATTI

Nilüfer Yalçın, “Oğlum henüz 4 yaşındaydı, babası evi terk ettiğinde. Mecburen boşanma davası açmak zorunda kaldım. 2007’de eski eşime ‘akıl hastası’ raporu aldırmışlar. Yıllarca davalarımız sürdü, 2018’de aldığımız ‘Akıl sağlığı yerindedir’ raporuna rağmen mahkemeler taleplerimizi reddetti,” diyerek yaşadığı mağduriyetleri anlattı.

ALACAKLARI BÜYÜK MİKTARDA

19 yıl içinde 400 duruşma yapıldığına dikkat çeken Yalçın, eski eşinden alacakları olduğunu belirterek, “Alacaklarımın toplamı 100 milyon lirayı aştı. Durumum oldukça zor, evim dosyalarla dolu,” dedi. Avukatı Musa Baş ise, “Dava 2006’da açılmıştı. 2007’de eski eşi akıl sağlığı açısından kısıtlanmış, bunun üzerine 2018’de kısıtlılığı kaldırıldı. Ancak mahkeme, 2019’daki başvurumuzu da reddetti,” açıklamasında bulundu.

MAHKEME KARARLARI VE SON DURUM

Mahkemenin daha önceki adli tıp raporlarını kabul etmediğini hatırlatan Baş, “Geçen yıl mahkeme, adli tıp tarafından yapılan muayeneyi dikkate almadı. Bu durum, hem boşanma davası hem de mal paylaşımı davasının 2025’te yeniden görülmesini sağladı,” dedi. Çocuklarının 4 yaşında oldukları dönemde bütün bu zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı.