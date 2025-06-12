N11’in DMSF’ye Devri Tamamlandı

DEVİR SÜRECİ TAMAMLANDI

Rekabet Kurumu’nun onayının ardından, N11’in DMSF Holding’e devri 11 Haziran itibarıyla gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan N11’in devri, hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte resmiyet kazandı. DMSF Holding, bu stratejik yatırımla birlikte Türkiye e-ticaret pazarında faaliyet göstermeye başlayacak ve N11’in bugüne kadar yaratmış olduğu değer üzerine yeni fırsatlar inşa etmeyi amaçlayacak.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Şirketten yapılan açıklamada, bu iş birliğinin N11’in büyüme potansiyelini destekleyen uzun vadeli bir yolculuk olarak değerlendirildiği ifade edildi. DMSF Holding CEO’su Simon Schmid, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin e-ticaret sektörü, teknolojik dönüşüm ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte hızla büyümeye devam ediyor” dedi. Schmid, pazardaki güçlü büyümenin, tüketicilerin e-ticarete artan ilgisi ve sektördeki konsolidasyon beklentisinin, bu yatırımın sebebi olduğunu vurguladı.

GÜVEN VE YATIRIM HEDEFLERİ

DMSF Holding CEO’su, Türkiye e-ticaret pazarına olan inançlarının ve N11’in bu alandaki gücüne duydukları güvenin, yaptıkları yatırımı desteklediğini söyledi. Şirketin birikimi ve deneyiminin kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Schmid, N11 ile geleceğin alışveriş alışkanlıklarını oluşturacak ekosistem için gerekli altyapı yatırımlarını gerçekleştireceklerini belirtti.