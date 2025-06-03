Nabire’deki Firar Eden Mahkumlar Yakalanıyor

YAKALAMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Endonezya polisi, 3 Haziran tarihinde Orta Papua eyaletinin Nabire kasabasındaki bir hapishaneden kaçan en az 19 mahkum için geniş çaplı bir yakalama operasyonu başlattı. Hapishanede, Batı Papua’nın karşıtlığı ve bağımsız bir devlet kurulması amacı güden Özgür Papua Hareketi’nin silahlı kanadı Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu’na (TPNPB) ait bazı militanların bulunduğu biliniyor.

CARTENZ BARIŞ OPERASYONU DEVREDE

Papua şehrindeki silahlı ayrılıkçıların engellenmesi amacıyla hayata geçirilen Cartenz Barış Operasyonu Görev Gücü, firarilerin yakalanması için gerekli arama çalışmalarına katılıyor. Özel Tim Şefi Faizal Ramadhani, operasyonun il polis teşkilatıyla uyum içinde yürütüldüğünü vurguladı. Ramadhani, “Firari mahkumlara prosedürler çerçevesinde sert müdahalede bulunulacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, bölge halkına sakin kalmaları ve firarilerin yerlerini yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

FİRARİLERİN DURUMU VE YARALI GARDİYANLAR

Firar edenlerden 11 mahkumun Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu üyesi olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, firarileri durdurmaya çalışan 3 gardiyanın da yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bu olay, bölgedeki güvenlik endişelerini arttırıyor ve yetkililerin firarilerin yakalanmasına yönelik kararlılığını ön plana çıkarıyor.