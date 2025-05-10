Nablus’ta İsrail Askeri Filistinliyi Vurdu

İSRAİL ASKERE İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde, sivil kıyafetli bir İsrail askeri tarafından Filistinli bir gencin sokak ortasında infaz edildiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Filistin TV’de gösterilen videolar, 8 Mayıs tarihinde İsrail özel kuvvetlerinin Nablus’a düzenlediği baskın esnasında yaşanan bu olayları gözler önüne seriyor. Videoda, Rami Sami el-Kehan isimli (30) gencin başka bir gençle konuştuğu anlarda Arap kıyafetleri giymiş bir İsrail askeri tarafından vurulduğu net bir şekilde görülüyor.

İSRAİL POLİSİNİN İDDİALARI ÇÜRÜDÜ

Yayınlanan bu video, İsrail polisinin Kehan hakkında “silah taşıdığı ve tehdit oluşturduğu” yönündeki iddialarını çürütmüş oldu. 8 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “mustaribin” adı verilen Arap kılığına girmiş askerlerden oluşan bir birliğin, Nablus’un eski şehir bölgesinde silahlı bir Filistinliyi “tasfiye” ettiği, bir diğer Filistinliyi ise gözaltına aldığı bilgisi verilmişti. Bu açıklamalar, yaşanan infazın arka planında yatan resmi tutumla çelişiyor.