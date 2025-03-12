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Naci Görür: Daha Büyük Deprem Bekleniyor

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DEPREM HABERİ

Irak’ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu deprem, özellikle Hakkari, Bitlis ile Şırnak’ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissediliyor.

NACİ GÖRÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana gelmesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Görür, “Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle” sözleriyle durumu aktardı.

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