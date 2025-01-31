Naci Görür’den Deprem Uyarısı: Büyük Felaket Gelecek

DEPREMLERİN GÜCÜ VE TEKRARI

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler hakkında “tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti” dedi. Görür, depremlerin belirli bir süre sonra aynı yerde tekrar olacağını belirtirken, bu durumun bir kaide ve kural olduğunu ifade etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘6 Şubat Depreminin Yıl Dönümünde Deprem Dirençli Kentler’ konulu panelde bir araya gelen katılımcılar arasında Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Doğan Hatun, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

DİYARBAKIR’IN DEPREM RİSKİ

Açılış konuşmaları ve sinevizyon gösterimi sonrasında, Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır’ı depreme dirençli hale getirmenin mümkün olduğunu söyledi. Görür, “Deprem bizim kaderimiz değil. Bunun inancımızla öngörmemeliyiz. Elazığ örneğinde olduğu gibi, depremler olduktan sonra uyarılarda bulundum; fakat ne Kahramanmaraş ne Malatya tarafından dikkate alındım” açıklamasında bulundu. Depremlerin ne zaman olacağını kimsenin bilemeyeceğini vurgulayan Görür, buna rağmen depremin bilim ve teknoloji ile öngörülebilir olduğunu vurguladı. “Diyarbakır’ı deprem dirençli hale getirmek mümkün. Bitlis-Zagros fay hattının hareket etmesi durumunda büyük bir felaket meydana gelebilir” dedi.

TEKRAR DEPREM OLMA İHTİMALİ

Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin belirli bir zaman sonra tekrar meydana geleceği konusunu dile getirirken, “Eğer bir yerde bir deprem olursa, belirli bir zaman sonra aynı yerde, aynı büyüklükte deprem bir daha olur. Bu kaidedir, kuraldır” ifadelerini kullandı. Görür, “6 Şubat’ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. Bu büyüklükteki enerjiyi düşündüğünüzde, yüzlerce atom bombasına eşdeğer” dedi. Görür, depremlere ilişkin bilimsel gerçekleri aktardığı konuşmasında, bu durumun matematiksel bir kesinlik taşıdığını belirtti.