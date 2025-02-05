Naci Görür’den İzmir İçin Kritik Deprem Uyarısı

DEPREM RİSKİ YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Ege Denizi’nde son zamanlarda meydana gelen depremler, Türkiye’nin aktif fay haritasının yeniden tartışılmasına yol açtı. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KAFA TV YouTube yayınında, özellikle İzmir ve çevresi hakkında önemli uyarılarda bulundu. İzmir’in birçok deprem kaynağı barındırdığını ve deprem açısından son derece hassas bir bölgede bulunduğunu belirten Görür, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” şeklinde konuştu. Ayrıca, yalnızca Ege Denizi değil, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni’nde gerçekleşen depremlerin de İzmir üzerinde büyük etkisi bulunduğunu ifade etti.

EN TEHLİKELİ ALANLAR BELİRLENMELİ

Görür, özellikle Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına dikkat çekerek, bu alanların deprem dalgalarından en çok etkilenecek bölgeler olduğunu söyledi. İzmir’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem oluşturma riski taşıyan en az 15 fay olduğunu vurgulayan Görür, bu fayların ne zaman kırılacağına dair yeterli araştırmanın yapılmadığını belirtti. Görür, “Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama ‘Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız’ mantığı hâlâ devam ediyor” şeklinde değerlendirdi. Ayrıca, İzmir’in geçmişte büyük depremler yaşadığını hatırlatarak, “Erzincan’da 7 ve üzeri deprem olmuşsa, bir daha 1939’un üzerine artı 250’yi koy; dersin ki, böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum” ifadelerini kullandı. İzmir’deki 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmediklerini vurgulayan Görür, “Korku orada” dedi.