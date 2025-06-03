Naci Görür’den Muğla’da Deprem Uyarısı!

DEPREMİN MAHSURLARI VE YARALANANLAR

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025 saat 02:17’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya ve Yunanistan’ın Rodos adası gibi geniş bir alanda hissedildi. Özellikle Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz’de yoğun sarsıntı yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası 69 kişinin yaralandığını ve Fethiye’de 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün panik atak nedeniyle hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralıların 10’u ambulansla, 45’i ayakta tedavi edilirken, 14’ü yerinde müdahale aldı, 1 kişi hastaneye yatırıldı, 46’sı acil serviste tedavi edildi ve 8’i taburcu oldu.

UZMANLARDAN DEPREM DEĞERLENDİRMESİ

Deprem sonrası, yer ve deprem bilimciler bölgenin tektonik yapısına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, X üzerinden yaptığı paylaşımda depremin nedeninin araştırılmasının ötesine geçilmesi gerektiğini belirterek, “Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur.” ifadesini kullandı. Görür, kamuoyunda sıkça dile getirilen “kentsel dönüşüm” kavramının mevcut haliyle deprem dirençliliği sağlamadığını vurguladı: “Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm, deprem dirençlilik değildir.” Bu açıklama, son yıllarda artan deprem riski çerçevesinde şehirlerin sadece bina yenilemekle değil, bilimsel verilere dayanarak bütüncül bir planlama ve denetimle afetlere hazırlanması gerektiği yönündeki taleplerin bir yansıması olarak değerlendirilmekte.

BÖLGENİN DEPREM KAPASİTESİ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Bu deprem hasar verebilecek büyüklükte. Bozburun Yarımadası açıklarında, 67-80 km derinlikte. Bu, yer kabuğumuzdaki bir deprem değil, daha derinde ikinci bir katmanda. Rodos kuşağı, Türkiye’ye yakın en tehlikeli bölge. 6’ya varan çok deprem var, ama bu bölgenin kapasitesi 5,8 ile bitmez. Daha büyük depremler üretebilir.” diyerek bölgenin yüksek risk taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bu bölgenin Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu’na bağlı olduğunu ve yüksek risk içerdiğini ifade etti.