Naci Görür’den Muğla Uyarısı!

DEPREMIN MEYDANA GELİŞİ

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025 tarihinde saat 02:17’de 5,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı, Muğla, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Manisa, Bursa, Kütahya ve Yunanistan’ın Rodos Adası gibi geniş bir alanda yoğun şekilde hissedildi. Özellikle Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz gibi yerlerde sarsıntı oldukça şiddetli yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası 69 kişinin yaralandığını ve Fethiye’deki 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün panik atak nedeniyle hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yaralıların 10’u ambulansla hastaneye götürüldü, 45’i ayakta tedavi edildi, 14’ü yerinde müdahale aldı, 1 kişi hastaneye yatırıldı, 46’sı acil serviste gözlemlendi ve 8’i taburcu oldu.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ

Deprem sonrasında, yer ve deprem bilimciler bölgenin tektonik yapısıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, X üzerinden yaptığı paylaşımda depremin nerede ve nasıl olduğunun ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Şu ifadeleri kullandı: “Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur.” Görür, kamuoyunda sıkça dile getirilen “kentsel dönüşüm” kavramının mevcut haliyle deprem dirençliliği sağlamadığını belirterek şu uyarıyı yaptı: “Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm, deprem dirençlilik değildir.” Bu açıklamalar, son yıllarda artan deprem riskiyle bağlantılı olarak şehirlerin bina yenilemekle sınırlı kalmayıp, bilimsel verilere dayanan bütüncül bir planlama ve denetimle afetlere hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden çağrıların yenisi olarak değerlendiriliyor.

BÖLGENİN RİSKLERİ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, depremin hasar verebilecek bir büyüklükte olduğunu dile getirerek, “Bozburun Yarımadası açıklarında, 67-80 km derinlikte. Bu, yer kabuğumuzdaki bir deprem değil, daha derinde ikinci bir katmanda.” ifadesini kullandı. Rodos kuşağının Türkiye’ye en yakın tehlikeli bölge olduğunu belirten Ersoy, “6’ya varan çok deprem var, ama bu bölgenin kapasitesi 5,8 ile bitmez. Daha büyük depremler üretebilir” dedi. Ayrıca, bu bölgenin Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu’na bağlı olduğunu ve bu nedenle yüksek risk taşıdığını da sözlerine ekledi.